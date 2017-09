„Ik kan het niet langer geheimhouden! Gregory en ik krijgen een baby! Jij zult een geweldige vader worden. Bedankt dat jij mij de gelukkigste vrouw op aarde hebt gemaakt. Ik hou van jullie allebei”, aldus Rose bij een foto waarop ze samen met de Cagliari-speler en een reeks echofoto’s te zien is.

Het Vlaamse model, dat inmiddels vijftien weken in verwachting is, wil tot slot nog van haar volgers weten wat zij denken dat het wordt: een jongetje of een meisje. Het stel is deze maand vier jaar samen.