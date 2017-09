Steely Dan op tournee na dood Walter Becker

Becker, samen met Fagan de oprichter van Steely Dan, overleed begin deze maand. In een tribute deed Fagan de belofte ervoor te zorgen dat Becker niet vergeten zou worden. Na zijn tournee met zijn band Night Flyers neemt Fagan even gas terug om op 13 oktober aan de minitournee te beginnen.

Na de acht optredens in Noord-Amerika gaat Fagan ook nog optreden in het Verenigd Koninkrijk. Dat doet hij samen met The Doobie Brothers.

Steely Dan was vooral in de jaren zeventig populair met hits als Rikki Don’t Lose That Number, Do It Again en Reelin’ In The Years.