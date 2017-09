’Beveiliging draagmoeder kost 1.3 miljoen’

The Sun weet te melden dat het stel 1,3 miljoen euro heeft uitgegeven om de privacy en veiligheid van de vrouw te bewaken. Ze zou zijn ingetrokken in een woning in een forenzenstad op een uur van Los Angeles. Het huis is voorzien van camera's en de vrouw zou een eigen chauffeur tot haar beschikking hebben.

Kim en Kanye hebben de geruchten dat een draagmoeder in verwachting is van hun derde kind nooit bevestigd. TMZ meldde eerder dat de baby eind januari wordt verwacht en dat het een meisje is.

Het stel heeft al twee kinderen, 4-jarige dochter North en zoon Saint, die in december twee wordt. Kim heeft in haar realityserie Keeping Up With The Kardashians verteld dat zij en Kanye graag een derde spruit zouden willen. Wegens complicaties bij haar eerste twee zwangerschappen raden artsen haar af een derde kind te dragen.