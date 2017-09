Hans Kraay jr. voelt zich niet echt een stijlicoon

Volgens Kraay tel je zonder spijkerbroek met grote gaten of met een simpele bolide niet meer mee. „Het draait maar om twee dingen: kleren en auto’s. Als je niet aankomt in een Porsche, Maserati of Ferrari kun je beter lopen. En als ik aanschuif bij De Tafel van Kees zie ik Peter Bosz en Marcel Brands in een gatenbroek zitten. Daar is iemand als David Beckham vast ooit mee begonnen. En iedereen volgt. Dan denk ik dat ik misschien wat achterloop.”

„We maken ons allemaal veel te druk”, vervolgt de oud-voetballer. „Zo had heel Nederland ineens een mening over ’die ene hoed’ van Memphis Depay. Hij kwam een keer met een grote hoed op bij Oranje en toen vond iedereen hem arrogant. Ik vond het een prima hoedje, kan mij het verrotten!”

Dé snor...

Ook de voetbalkappers kunnen er tegenwoordig wat van. „Als Paul Pogba twee strepen over zijn hoofd laat scheren, willen alle jongetjes dat ook. En ik kom Hakim Ziyech geregeld tegen en zeg hem dan dat het de hoogste tijd is om naar de kapper te gaan. Kan hij wel om lachen, hij zit er namelijk elke week. Johan Derksen zou wel een keer met hem mee mogen. Voor z’n snor.”

Stijlicoon

Zelf geeft hij toe niet echt een stijlicoon te zijn. „Ik maak in Nederland reclame voor Only for Men. En zij zorgen dat ik mij ook heel behoorlijk kleed. Mijn vrouw Sofie kiest verder wat ik draag, als ik dan een pak aantrek en ik kijk in de spiegel ’s ochtends denk ik wel: tjonge dat ziet er weer goed uit vandaag!”

Voor Kraay is er maar één stijlicoon in de voetbalwereld: „Philip Cocu van PSV draagt de mooiste pakken van alle trainers in Nederland. Met mooie, strakke broekspijpen. Op maat gemaakt, dat zie je.”