Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Mel B aangeklaagd voor intimideren getuige

25 min geleden

Mel B is aangeklaagd voor het intimideren van een getuige in de rechtszaak tegen haar ex Stephen Belafonte, die ze beschuldigt van huiselijk geweld. Een vriend van het voormalige koppel zou van plan zijn te vertellen dat Belafonte zijn vrouw nooit fysiek heeft mishandeld, tot grote woede van de Spice Girl.