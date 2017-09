Frederik en Mary even alleenstaande ouders

Frederik is in Peru voor de algemene vergadering van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), waarvan hij lid is. Het IOC buigt zich in Lima onder meer over waar de Olympische Spelen van 2024 en 2028 worden gehouden. Parijs en Los Angeles zijn de enige twee overgebleven kandidaat-gaststeden. Frederik is tot en met zaterdag het land uit.

Zondag is het de beurt aan Mary om het vliegtuig te pakken. Zij gaat naar New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De vergadering van de VN-lidstaten kan elk jaar op veel koninklijke belangstelling rekenen, zo vlogen vorig jaar onder anderen de Zweedse kroonprinses Victoria, het Spaanse koningspaar en prinses Mabel naar New York.

Japan

Mary werkt tussen 17 en 19 september een druk programma af. Zo gaat ze langs bij een kookschool in Brooklyn, woont ze een boekpresentatie bij en dineert ze met onder anderen miljardair Bill Gates en zijn vrouw Melinda. Als de kroonprinses terug is uit de Verenigde Staten, is het weer Frederiks beurt om zijn koffers te pakken. Hij reist van 23 tot en met 26 september door China. De kroonprins gaat naar de hoofdstad Peking en Guangzhou, in het zuiden van het land, om de banden tussen China en Denemarken te versterken.

Begin oktober gaan Frederik en Mary samen op reis, van 8 tot 12 oktober bezoekt het kroonprinselijk paar Japan. Denemarken en Japan vieren dit jaar dat ze 150 jaar handel drijven. In juni vloog de Japanse kroonprins Naruhito naar Denemarken om stil te staan bij dat heugelijke feit.