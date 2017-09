Ali B krijgt gouden plaat voor Voy A Bailar

“Thanks man, super nice”, reageerde de rapper, die het zomerse Voy A Bailar opnam met Rolf Sanchez, Boef en RedOne. Het nummer, dat vorige maand verscheen, werd ruim drie miljoen keer gestreamd in Nederland en is daarmee goed voor de gouden status. “Dank je wel hoor alle fans. Het is begonnen hier op Q in repeat of niet, hier is hij keihard gerepeat.”

Ook Rolf vond het “vet” dat hij een gouden plaat in ontvangst mocht nemen. “Wow. Gracias Ali B.” Boef zou ook te gast zijn in de Qmusic-show van Stephan Bouwman, maar moest wegens “privéomstandigheden” verstek laten gaan. “Dat betekent dat hij vastzit”, grapte Ali. “Nee, nee, nee. Boef is een brave boef geworden, maar hij kan er helaas niet bij zijn.”

De afwezigheid van Boef betekende dat radiodj Stephan zelf aan de bak moest toen Voy A Bailar live werd gezongen in de studio. In plaats van Boef rapte Stephan, die vorig jaar meedeed aan The Voice of Holland, op het nummer en dat deed hij volgens Ali niet onaardig. “Dit was wel goed hoor, zullen we hem voor het eggie opnemen?”, vroeg de rapper, die de radiodj uitnodigde in zijn studio. “Ik ben wel bang dat die versie je geen gouden plaat gaat opleveren”, grapte Stephan.