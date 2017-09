Heleen van Royen krijgt ster in Oostende

De schrijfster en regisseur was op het filmfestival van de badplaats aanwezig vanwege de vertoning van haar documentaire Het Doet Zo Zeer. In haar debuutfilm schetst Van Royen een aangrijpend beeld van haar moeder, die lijdt aan vasculaire dementie. De schrijfster filmde haar moeder een jaar lang voor de documentaire.

Het Doet Zo Zeer is inmiddels door ruim 30.000 mensen in de Nederlandse bioscopen gezien en was een van de publiekslievelingen van het IFFR. De film zal tijdens de Alzheimer-week (18 tot en met 24 september) weer in een flink aantal Nederlandse theaters te zien zijn. Eerder werden van Van Royen met veel succes de boeken De Gelukkige Huisvrouw en De Ontsnapping verfilmd.

Met het geven van sterren aan acteurs of actrices wil het Festival van Oostende eer betuigen aan grote filmiconen van de lage landen. Eerder kregen onder meer Jeroen Krabbé, Matthias Schoenaerts, Willeke van Ammelrooy, Monic Hendrickx en Maria Kraakman een ster. Het Filmfestival van Oostende duurt nog tot en met 16 september.