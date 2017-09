Net als vorig jaar wordt het weer een groots spektakel, beloofde de Brabantse zanger. Bang dat het concept niet zou werken, is hij dan ook niet geweest. “We komen met een grote band en iedereen is enthousiast”, zei hij. Sterker: de zanger is vast van plan om de wintereditie uit te laten groeien tot een traditie.

Guus nodigt natuurlijk weer een hele hoop gasten uit, maar daar kon hij nog niets over zeggen. Vrijdag kunnen de fans alvast een kaartje kopen. Zaterdag begint de echte kaartverkoop.