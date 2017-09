Simone Kleinsma gaat Annie niet imiteren

Producent Albert Verlinde vertelde dat hij voor Simone had gekozen nadat hij haar aan het werk had gezien. “Ze leek toen precies op Annie”, vertelde de producent. Maar Simone wil die gelijkenis niet uitbuiten. “Imiteren doe ik niet”, zegt ze stellig. “Maar ik heb haar wel bestudeerd. Haar maniertjes en haar motoriek uitvoerig bekeken.” Simone, die in de musical de oude Annie neerzet, vertelt dat ze veel interviews met Annie heeft teruggekeken. Verder heeft ze de biografie van Annejet van der Zijl gelezen. Dat boek was de basis van de musical.

Net als Simone heeft producent Albert Verlinde fijne herinneringen aan Annie M.G. Schmidt. “Dankzij haar ben ik het theater ingegaan”, zegt hij daarover. Albert liep al een tijdje rond met het idee over een musical, maar hij wilde dat alleen als Simone de hoofdrol zou gaan doen. “Als ze 'nee' had gezegd zou de musical er niet zijn gekomen”, zegt hij nu. Tijdens een etentje ontvouwde hij zijn plannen en tot zijn grote vreugde wilde Simone de rol dolgraag doen.

De musical gaat op zondag 24 september in première in het Amsterdamse DeLaMar Theater. De cast heeft vier weken kunnen repeteren en dat is best wel kort, beaamt ook Simone. “Maar ik denk toch dat ik haar wel een klein beetje heb gevonden”, zegt ze over haar rol. “Maar de zoektocht is nog steeds in volle gang.”