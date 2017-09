Mike Myers mogelijk in Queenfilm

Het is niet duidelijk welke rol Myers moet gaan spelen. De cast is namelijk al een tijdje bekend. Zo speelt Rami Malek de rol van Freddie Mercury en zijn rollen van de andere bandleden toebedeeld aan Ben Hardy, Gwilym Lee en Joe Mazzello. Bryan Singer gaat de film, die in 2018 in de bioscoop moet komen, regisseren.

Mike Myers is bekend van de films rond Austin Powers. In het begin van de jaren negentig werd hij bekend door Wayne’s World. In die film zingt hij ook Bohemian Rhapsody en had daar ook nog een hit mee.