Tweede kind voor Carey Mulligan

Geruchten over een tweede zwangerschap staken dit voorjaar op toen de An Education-ster met een buikje werd gesignaleerd, maar de actrice en de Mumford And Sons-voorman hebben nooit aangekondigd of bevestigd dat zij een tweede kind verwachtten.

Tijdens een persconferentie van haar nieuwe film Mudbound vroeg People dinsdag aan Carey hoe het leven als moeder van twee kinderen bevalt, waarop ze antwoordde: „Het gaat goed, dank je.”

Carey en Marcus hebben al een dochter, de nu tweejarige Evelyn Grace. Naam en geslacht van hun jongste telg zijn niet bekend.