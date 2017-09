Filmschema Disney op de schop

Dat betekent dat Guy Ritchie vaart moet maken met zijn Aladdin, de film met Nederlander Marwan Kenzari als Jafar. De live action versie van de animatiefilm uit 1992 neemt de originele datum van de nog titelloze negende Star Wars-film in, en zal nu dus in het voorjaar van 2019 uitkomen.

Bij het herschikken van de kalender liet Disney een andere titel vallen: familiekomedie Magic Camp staat niet langer op de releaselijst van de filmstudio. Drie andere Disneytitels kregen meteen ook een openingsdatum: de nog naamloze Christopher Robin-film gaat in de VS begin augustus 2018 in première, Artemis Flow in dezelfde maand het jaar erop, en Nicole, met Anna Kendrick als vrouwelijke kerstman, komt uit in november 2019.