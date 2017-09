Halloween Horrorshow nu in nog meer bioscopen

Dat heeft organisator Jan Doense woensdag bekendgemaakt. Doense was eerder jarenlang directeur van de Amsterdamse horrormarathon The Weekend of Terror en het Imagine Filmfestival dat daaruit voortkwam.

De Halloween Horrorshow 2017 vindt plaats op 28 oktober. De grootste nacht vindt traditioneel plaats in het majestueuze Tuschinski-theater in Amsterdam. Maar daarnaast wordt het programma dit jaar in tientallen andere zalen vertoond in vrijwel alle grote Nederlandse steden.

Old school horror

„Liefhebbers van ’old school’ horror komen in de bioscopen te weinig aan hun trekken”, stelt hij. „Daarom bieden we die fans één keer per jaar de kans op hun portie zombies, heksen en andere monsters.” Veel bezoekers komen ook verkleed naar de marathonnacht.

In het programma wordt dit jaar onder meer Jigsaw vertoond, het nieuwe deel in de zeer populaire en gruwelijke Saw-reeks. Daarnaast staat het bejubelde The Autopsy of Jane Doe op het programma, over twee patholoog-anatomen die tijdens een schijnbaar normale klus een bizarre ontdekking doen, en Don’t Hang Up, over twee grappenmakers die vaak ’prank calls’ maken maar op nacht een bloederig koekje van eigen deeg krijgen.