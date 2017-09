J Balvin is in Nederland vooral bekend van zijn nummer 1-hit Mi Gente, die vorige week voor de vijfde week op de eerste plaats stond van de Single Top 100. Ook in vele andere landen behaalde de plaat, een samenwerking met de Fransman Willy William, een top 10-notering.

Het concert in Amsterdam maakt deel uit van Balvins Energía Tour. De voorverkoop begint vrijdag.