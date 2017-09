Eerbetoon prinses Diana belachelijk gemaakt

De Chesterfield Borough Council, de organisatie die verantwoordelijk is voor het metershoge bloemwerk, hoopte met het ontwerp meer bezoekers naar de stad te trekken en deelde het kunstwerk op Facebook.

Daar doet het portret flink wat stof opwaaien en eigenlijk is iedereen het met elkaar eens dat het eerbetoon – op z’n zachtst gezegd – niet helemaal goed gelukt is. Zo schrijft iemand: „Ik wist niet dat ze is gestorven aan een overdosis crystal meth”, terwijl een ander reageert met: „Hadden ze geen foto van haar kunnen nemen van vóór het ongeluk?”

Een woordvoerder van de organisatie vertelt dat er veertien vrijwilligers aan het stuk hebben gewerkt en dat het hen zo’n 120 uur kostte om Lady Di – die op 31 augustus precies 20 jaar geleden overleden - zo goed mogelijk weer te geven.