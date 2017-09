Angelina Jolie vertelt over invloed breuk op kids

Angelina is momenteel in Toronto voor het jaarlijkse filmfestival. Daar sprak ze met enkele media, waaronder People en The New York Times. Ze is in Canada om haar nieuwe film First They Killed My Father te promoten. Zo nu en dan laat de actrice wat los over haar leven na de scheiding.

Zo vertelt Angelina dat het zeker twee maanden duurde voordat ze begreep dat haar leven ingrijpend was veranderd. Met haar zes kinderen nam ze intrek in een nieuw huis. Samen probeerden ze hun leven weer op te pakken en dat ging met vallen en opstaan. „We hebben allemaal onze moeilijke momenten, maar als een moeder heb je als voornaamste verantwoordelijkheid dat je er voor je kinderen bent. Zij zitten in een belangrijke levensfase, in die waarin ze worden gevormd tot volwassene en daarom komen zij absoluut op de eerste plaats.”

Steun

Angelina had in die moeilijke periode toch ook veel steun aan haar kinderen. Zo hielpen ze de actrice met de inrichting van het nieuwe huis en beurden ze haar op. „Ze hebben me zo goed geholpen, ze zijn geweldig”, zegt de actrice. Volgens Angelina zochten de kids ook steun bij elkaar, maar zijn ze nu zo ver dat ze hun blik weer naar buiten richten. „Dat is goed voor ze”, constateert de Hollywood-ster.

De kids hielpen hun moeder niet alleen in en rond het huis, ook op de filmset waren de twee oudsten aanwezig. De 16-jarige Maddox en 13-jarige Pax hadden allebei een functie bij de productie van First They Killed My Father en zijn met hun moeder mee naar Toronto.