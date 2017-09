Rapper Kempi komt weer op vrije voeten

De Wakker in du Cel-rapper werd vorige week door de politie in Helmond opgepakt nadat hij zijn ex-vriendin met een pistool zou hebben bedreigd. De arrestatie van Kempi, wiens echte naam Jerrely Slijger is, is gefilmd. De video is in handen van Omroep Brabant.

De vrijlating van de 31-jarige Brabander is onder strenge voorwaarden. Als Kempi zich niet aan die voorwaarden houdt, komt hij opnieuw vast te zitten. Wat de voorwaarden precies inhouden is niet duidelijk.

Loverboy

Het is niet de eerste keer dat de Brabantse rapper met de politie in aanraking komt. In 2016 werd hij veroordeeld voor drugs en vuurwapenbezit en hij moest ook al eens negen maanden de cel in voor loverboypraktijken. In 2011 zat hij twee maanden in de cel voor het mishandelen van zijn vriendin.