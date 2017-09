Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Groeiende lijst artiesten voor benefietconcert Texas

25 min geleden

Willie Nelson en Paul Simon zijn toegevoegd aan de lijst artiesten die optreden tijdens het benefietconcert voor de slachtoffers van de orkaan Harvey. Het concert met de naam Harvey Can't Mess With Texas wordt op 22 september gehouden in Austin.