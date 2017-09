„Ik denk dat we het beeldje zouden moeten delen”, zei Spicer tegen entertainmentwebsite The Blast. Op de vraag of hij vereerd of juist beledigd is door de persiflages antwoordde hij: „De eerste was erg grappig.”

Onlangs liet Spicer al weten dat hij de parodieën van McCarthy veel te ver vond gaan. „Ik kan niet lachen om grappen die onder de gordel zijn”, vertelde hij in juli in de talkshow Hannity bij FOX News.