De Amerikaanse acteur is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg vorige week een hartaanval en werd vandaag aan de gevolgen daarvan geopereerd. Frank overleed in een ziekenhuis in New Jersey.

Hij was één van de favoriete acteurs van regisseur Martin Scorsese en speelde daardoor onder anderen rollen in Goodfellas ( Billy Batts) en Casino ( Frank Marino) . Daarnaast speelde hij de rol van de welbekende Phil Leotardo in The Sopranos.