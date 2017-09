Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

’Simon Cowell wil X-Factor flink aanpakken’

Gisteren, 23:26

Simon Cowell wil het format van X-Factor opfrissen. Dat hebben insiders gezegd tegen The Sun. De kijkcijfers in Groot-Brittannië van de zondageditie vallen tegen en daar baalt Cowell van. Zijn talentenshow legt het af tegen het populaire dansprogramma Strictly Come Dancing.