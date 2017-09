'Pharmo Bro' Shkreli weer achter de tralies

Dat meldt TMZ. Op Facebook beloofde Shkreli een prijs van 5000 dollar voor iedereen die een haar uit het hoofd van Hillary Clinton wist te trekken. Ook beschuldigde hij de stichting van Bill en Hillary Clinton van het vermoorden van mensen om geheimen te bewaren. De bedreiging van Clinton was voor justitie reden om de rechter te verzoeken de borgtocht van de zakenman in te trekken. Shkreli zei tegen de rechter dat hij een grapje probeerde te maken, maar die oordeelde dat hij terug achter de tralies moet.

Eind 2015 werd de zakenman gearresteerd vanwege oplichting en fraude. Hij zou als topman van Retrophin, een ander farmaciebedrijf, miljoenen dollars van investeerders in eigen zak hebben gestoken. Zijn gedrag was voor Retrophin in 2014 al reden om hem op straat te zetten. In augustus werd Shkreli veroordeeld voor de fraude en was op borgtocht vrij in afwachting van het vonnis.

Shkreli kwam in 2015 in opspraak vanwege het ruim vijftig keer duurder maken van een medicijn dat vooral wordt voorgeschreven aan aidspatiënten. De prijs van Daraprim zou in 2015 van de ene op de andere dag van 13,50 dollar naar 750 dollar gaan. Pas na grote ophef kwam Shkreli, die na het schandaal de bijnaam 'Pharma Bro' kreeg, op zijn besluit terug. Dat deed hij als baas van Turing Pharmaceuticals.