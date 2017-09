’Mandy Moore verloofd met zanger band Dawes’

De This Is Us-actrice vertelde het nieuws via een groepschat aan haar collega’s. „Ze stuurde een berichtje in de chat met een foto van de verlovingsring”, aldus collega-acteur Chris Sullivan. „Het regende reacties en felicitaties”, vervolgt Sullivan. Moore en Goldsmith gaan sinds juni 2015 met elkaar om. Daarvoor was Moore bijna zes jaar getrouwd met zanger Ryan Adams.

De scheiding van Adams verliep niet bepaald makkelijk. Zo beschuldigde Moore de zanger ervan geen alimentatie te betalen en de afspraken over het verzorgen van hun huisdieren niet na te komen. Uiteindelijk werd een zeer gedetailleerde overeenkomst gesloten tussen de twee waarbij Moore een huis in Los Angeles mocht houden en Ryan twee auto’s, waaronder een Porsche en een klassieke Cadillac uit 1959.

Waar en wanneer Mandy Moore en Taylor Goldsmith gaan trouwen is nog niet bekend.