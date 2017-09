„ Khalid en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan”, vertelt Yasmin aan Story. „Voor mijn werk reis ik veel en Khalid is ook erg druk. Op een gegeven moment dachten we: eigenlijk is dit het helemaal niet. We leefden steeds meer langs elkaar heen.”

Ondanks dat ze uit elkaar zijn, hebben de twee nog regelmatig contact. „Khalid en ik zijn er nog steeds voor elkaar. We bellen hoe het met de ander gaat en hebben goed contact. Wat overblijft, is een goede vriendschap. We houden van elkaar en en gunnen elkaar het beste.”

Yasmin geeft toe dat ze het lastig vindt om over de breuk te praten. „Omdat het nog zo pril is. Ik dacht echt: Khalid is de man met wie ik ga trouwen en met wie ik kinderen ga maken. Maar het heeft niet zo mogen zijn.”