YouTubers bakken ook voor slachtoffers Irma

De YouTubers roepen heel Nederland op ook aan de slag te gaan met meel, boter en suiker. Het is de bedoeling de zelfgebakken taarten te verkopen en de opbrengst te doneren aan giro 5125. Taartenbakkers kunnen een foto van hun baksel op social media plaatsen met de hashtag #TaartenVoorSintMaarten.

Vrijdag, de nationale actiedag voor het zwaar door Irma getroffen Sint-Maarten, komen de YouTubers samen in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Hier verkopen ze nog meer gebak en duiken ze zelf de keuken in om taarten te bakken.

4,3 miljoen

Maandag werd bekendgemaakt dat een andere groep Nederlandse Youtubers een nummer op heeft genomen om geld in te zamelen voor de slachtoffers van Irma. Onder anderen Rutger Vink, beter bekend als Furtjuh, Pamela Kroes en de jongens van Ponkers doken op initiatief van Bas van Teylingen van het kanaal Jeukvogel de studio in.

Op giro 5125 is inmiddels al ruim 4,3 miljoen euro gestort voor Sint-Maarten.