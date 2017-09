premium

Selena Gomez onderging niertransplantatie

40 min geleden

Selena Gomez heeft in de zomer een niertransplantatie ondergaan. De zangeres deelde vandaag een foto, waarop ze - liggend in een ziekenhuisbed - te zien is met haar beste vriendin, die haar een nier doneerde. In een lang bericht op Instagram legt de popster uit waarom ze vrijwel de hele zomer niet in de openbaarheid is verschenen.