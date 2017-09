Coen en Sander gaan radio maken op Schiphol

Coen Swijnenberg kijkt er erg naar uit om de luchthaven achter de schermen te verkennen. „Ik ben een echte vliegtuigliefhebber. Ik vind vliegvelden een fascinerende omgeving. Er is altijd bedrijvigheid. We gaan met de radioshow letterlijk achter de schermen van Schiphol kijken, zoals bij de ondergrondse ruimte van de bagagebanden, maar we staan ook langs de start- en landingsbanen en nemen een kijkje in de verkeerstoren.”

De radiostudio wordt opgebouwd op Schiphol Plaza tussen de bussen en taxi’s. Beelden van de avonturen van Coen en Sander zijn te zien op internet en ook op het grote beeldscherm voor de deur van de luchthaven. „We maken de Coen en Sander Show elke dag vanuit de studio van 538 in Hilversum en dat voelt voor ons als een huiskamer. Met de locatie-uitzendingen treden we buiten onze comfortzone”, zegt Coen.

„Het zijn stuk voor stuk locaties waar je normaal niet komt. Neem nou de verkeerstoren. Ik ben razend benieuwd wat daar de regels zijn en hoe het er binnen aan toe gaat. Niet dat we een documentaire gaan maken, tussendoor blijven we gewoon plaatjes draaien.”

Bucketlist

Volgens Coen is de bucketlist van het radio-duo lang en zijn er genoeg locaties waar ze graag een radioshow maken. „Er staan wel een stuk of vijftien locaties op, waarvan sommige misschien totaal niet haalbaar zijn. Het is daarom ook lastig om ze te noemen, maar eentje wil ik wel verklappen. Het is onze grote wens om eens naar de andere kant van de wereld te reizen, naar de Fiji-eilanden, om daar middenin de nacht uit te zenden. Dat lijkt me een bizarre ervaring.”

Sander Lantinga wil op Schiphol dansen met stewardessen. „Net als Robbert ten Brink bij All You Need is Love.”