Fans Selena bedanken Francia Raisa voor donatie

Hoewel Francia zelf nog niets over haar donatie heeft gezegd, schrijven de fans van Selena allerlei dankuitingen onder foto’s die ze eerder plaatste. „Bedankt. Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel respect, liefde en dankbaarheid we voor je voelen. We houden vanuit de grond van ons hart van je”, schrijft een fan, terwijl een ander toevoegt: „Bedankt dat je een van de beste vrienden bent van Selena en dat je je nier afstaat. Ik ben trots op beide.”

Selena onthulde vandaag op Instagram dat ze een niertransplantatie heeft ondergaan vanwege de chronische ziekte lupus. Dat deed ze door een foto te delen die gemaakt is in het ziekenhuis. Daarop is ook Francia te zien.