Fergie en Josh Duhamel gaan scheiden

„Met liefde en respect voor elkaar hebben we eerder dit jaar besloten om uit elkaar te gaan”, aldus Fergie en Josh. „Om ons gezin de gelegenheid te geven zich aan te passen, hebben we het nog privé gehouden voordat we er mee naar buiten zouden komen. Wij zullen elkaar en het gezin altijd blijven ondersteunen.”

Fergie (42) en Josh (44) hebben samen één zoon: de vierjarige Axl. De twee waren al een tijdje niet meer in het openbaar gezien. In januari leek alles nog koek en ei toen beiden op sociale media hun huwelijksdag vierden.