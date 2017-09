Jongerenjury filmfestival bekroont The Square

De licht absurdistische film vertelt over een museumconservator, die tijdens de voorbereidingen voor een nieuwe expositie rond een vierkant, met zijn eigen fouten wordt geconfronteerd. Hoofdrollen worden gespeeld door Claes Bang, Elisabeth Moss en Dominic West.

De jongerenjury prijst The Square omdat de film „een groot aantal interessante thema’s benadert door middel van humor, satire, ongemakkelijke situaties en sterk gespeelde personages.” De juryleden noemen The Square „onvoorspelbaar op een originele manier van vertellen, waardoor je geboeid bleef kijken. Bij een tweede keer kijken zou je nieuwe dingen ontdekken: niet alles is meteen duidelijk en dat geeft stof tot nadenken.”

Nederlandse bioscopen

The Square is binnenkort in de Nederlandse bioscopen te zien. De tweede prijs ging naar 120 BPM, een Frans drama over de manier waarop de Franse homogemeenschap begin jaren ’90 tijdens de uitbraak van de aids-epidemie, moest vechten voor hulp en erkenning. 120 BPM is vanaf eind september in heel Nederland te zien.

Het festival Film by the Sea duurt nog tot en met 17 september.