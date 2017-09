Van de show, die wordt uitgezonden op betaalzender Showtime, worden in ieder geval 10 afleveringen gemaakt. Het verhaal gaat over een kindertelevisie-icoon ( Carrey) met een miljoenenimperium die zijn gezin langzamerhand verliest.

Carrey werkte eerder met Gondry samen voor de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Het is zijn eerste televisierol in meer dan 20 jaar.