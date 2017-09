Ravage Sint-Maarten maakte indruk op Ewout

„Het was pittig”, vertelt Ewout aan BuzzE. „We waren de eerste cameraploeg ter plaatse, het was ontzettend moeilijk om er te komen.” Omdat er nauwelijks vliegverkeer was, moest de documentairemaker improviseren om überhaupt op het eiland te geraken. „We zijn op de gok naar Puerto Rico gegaan en vanuit daar verder naar Sint-Maarten in een klein vliegtuigje.”

Eenmaal aangekomen op Sint-Maarten zag Ewout vrijwel allemaal maar ellende. De totale verwoesting maakte diepe indruk op hem, vertelt hij. „Er lag soms niet eens een berg puin meer. Alles was echt weg, alleen aan de vage markering op de grond zag je nog dat er een huis had gestaan.”

Plunderingen

Ook was Ewout getuige van de plunderingen op het eiland. „We zagen mensen die eten en tv’s stalen. Maar ja, ze moeten toch eten en als je niets meer hebt, dan doe je zoiets”, relativeert hij. „Het is niet goed. Maar ik begrijp het wel.”

De televisiemaker schrok ook van de weinige hulp en informatie die er in de eerste dagen na de ramp was. „We kwamen bijvoorbeeld elke dag dezelfde Nederlanders tegen die probeerden naar huis te komen”, zegt Ewout. „Die konden echter alleen worden geëvacueerd door het Nederlandse leger.”

Patrouille

Het leger bracht sowieso verlichting op Sint-Maarten, aldus Ewout, die zelf ook op patrouille ging met het leger. „Nadat de militairen er waren werd het rustiger. De rust en orde keerde direct terug.”

Het verslag van Ewout is vrijdagavond te zien in de documentaire Sint-Maarten na de orkaan op NPO3.