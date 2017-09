Ozzy Osbourne niet trots op affaire

De 68-jarige rocker en zijn vrouw gingen in 2016 een tijdje uit elkaar toen bekend werd dat Ozzy tijdens zijn huwelijk met Sharon met zes andere vrouwen het bed heeft gedeeld. De twee legden hun ruzie echter bij en besloten zelfs hun huwelijksgeloften opnieuw af te leggen.

„Ik heb er spijt van. Van al die shit”, begint Ozzy. Op de vraag wat het geheim is van een goede, langdurige relatie grapt hij: „Dat je niet wordt betrapt.” De Prince of Darkness-zanger legt uit dat het ook een beetje bij zijn levensstijl paste. „Het is een rock-'n-roll -ding, snap je. Ik heb geluk gehad dat Sharon me niet heeft verlaten”, aldus de rocker die zegt dat hij inmiddels vijf jaar clean is en geen druppel alcohol meer drinkt.

In januari vertelde Ozzy aan The London Times dat hij niet is vreemdgegaan vanwege een seksverslaving, zoals sommige media beweerden. „Ik ben lid van een fucking rockband, of niet dan?”, zei de rockster die eraan toevoegde dat elke band en zanger groupies heeft. Wat de twee dan echt bij elkaar houdt? „Ik denk dat je van echte liefde kunt spreken. Ik hou van haar en zij van mij”, aldus Ozzy.