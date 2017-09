Echtpaar wint rechtszaak over uitzending Alberto Stegeman

Het gaat om de aflevering van 4 juni dit jaar waarin de man uit Bourtange werd neergezet als een persoon die zijn hoogbejaarde moeder voor 125.000 euro had opgelicht. Volgens de rechter van de rechtbank in Groningen heeft SBS het conflict tussen de man en zijn familieleden te eenzijdig belicht, waardoor het lijkt alsof de man schuldig is aan diefstal.

SBS moet aanstaande zondag tussen 21.45 uur en 22.15 uur een rectificatietekst schermvullend en goed leesbaar in beeld brengen totdat die op neutrale toon en in normaal tempo is uitgesproken. De tekst moet ook op de website van de zender gepubliceerd worden. Ook moet de zender de proceskosten betalen en ervoor zorgen dat de uitzending nergens meer is terug te vinden.

De eiser had ook nog een schadevergoeding gevraagd van 10.000 euro, maar die vordering heeft de rechter afgewezen.