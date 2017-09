Stalker Redmayne krijgt voorwaardelijke straf

Ze kreeg een celstraf van vier maanden, voorwaardelijk voor twee jaar, en mag niet binnen 200 meter van Redmayne en zijn familie komen. Ook is het haar verboden om contact met hem op te nemen. „Dit is een heel serieuze overtreding”, aldus de rechter. „Er kwam veel planning bij kijken, je verhuisde van Duitsland naar Londen om bij het slachtoffer in de buurt te zijn.”

Stieger ontmoette de Britse acteur voor het eerst bij een theater in Londen in 2012. Daarna begon ze hem liefdesbrieven te sturen en volgde ze hem in de buurt van zijn huis, in een nabijgelegen park en bij filmpremières. De 35-jarige Redmayne, die haar herhaaldelijk heeft gezegd hem met rust te laten, ondernam in 2016 rechterlijke stappen. Dit was nadat Stieger hem benaderde terwijl hij zijn dochter bij zich had, en ze probeerde om hem aan te raken.

De Theory of Everything-ster schreef in zijn verklaring dat er regelmatig mensen op hem afkomen en dat dit altijd vriendelijk verloopt. Maar met Stieger was het anders. „Ze heeft mij en mijn familie gedurende vijf jaar lastiggevallen en dit heeft ons erg van slag gebracht.”