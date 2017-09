Kabinet rekent NPO af op extra doelstellingen

Dat staat in de nieuwe afspraken die staatssecretaris Sander Dekker (Media) en de NPO vandaag hebben gemaakt. De NPO heeft ook beloofd dat tot 2021 minstens 75 procent van de televisie-uitzendingen van Nederlandse makelij is. Dat is iets meer dan de 70 procent van de afgelopen jaren.

Verder komt de NPO ieder jaar met minstens dertig nieuwe tv-programma’s en probeert de omroep 25 nieuwe televisie-ideeën uit. Ook is afgesproken dat de omroep jaarlijks meewerkt aan minimaal zestien speelfilms, zes televisiefilms en twee Nederlandstalige kwaliteitsfilms voor een groot publiek.