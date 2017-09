Niall Horan gaat uitgebreid toeren door VS

Zijn fans in de Verenigde Staten zullen blij zijn met de vandaag aangekondigde concertreeks. Kaartjes voor zijn huidige Amerikaanse show van de Flicker Sessions 2017 Tour waren allemaal in een mum van tijd uitverkocht. Volgend jaar zijn er nieuwe kansen voor de fans om Niall live te zien.

Eerder werd al bekend dat Niall naar Australië en Nieuw-Zeeland gaat. Dat gebeurt in juni. Na die concerten toert de zanger vanaf juli door de Verenigde Staten en Canada. Tussen begin juli en eind september geeft hij maar liefst 34 shows. De kaarten gaan volgende week in de verkoop. Of er ook een Europese tournee in zit, is niet duidelijk.