Q-dj Stephan heeft tattoo van Streetlab-Stijn

In het NPO3-programma beweren de Streetlab-jongens de meest onwaarschijnlijke en spectaculaire avonturen te hebben meegemaakt. Aan een jury, wekelijks andere bekende Nederlanders, de taak om te raden of het wel of geen broodje aap betreft. Zo lieten Stijn van Vliet en Daan Boom in de eerste aflevering botox in hun lippen spuiten. Later bleek dat ze het effect teruggedraaid hadden met een ander spuitje.

Niet te geloven. @stephanmetph heeft een tattoo van @stijnvanvliet laten zetten op zijn arm!!!!! #streetlab #niettegeloven A post shared by Daan Boom (@daanboom) on Sep 15, 2017 at 9:36am PDT

Stephan maakte vandaag in zijn middagshow een eigen versie van het programma. Hij beweerde dat hij een tatoeage heeft laten zetten zonder van tevoren te weten wat de afbeelding was. Het was aan de Streetlab-jongens om te raden of dat waar was.

Uiteindelijk bleek Stephan de waarheid te vertellen. Zijn collega-dj Joost Swinkels had een tatoeage voor Stephan uitgekozen. Deze is zonder dat Stephan hem gezien had aangebracht. Stephan loopt dus nu permanent met een foto van Stijn van Vliet op zijn arm, met daaronder de tekst ‘All Natural’.