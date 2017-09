premium

Kroonprinses Mette-Marit bezoekt stadsboer

46 min geleden

Kroonprinses Mette-Marit heeft vandaag een bezoek gebracht aan een stadsboer in de Noorse hoofdstad Oslo. Stadsboer Andreas Capjon leert kinderen en volwassenen alles over het telen van groenten en kruiden. Mette-Marit was na afloop enthousiast. „Ik heb een hoop geleerd over gezond eten”, zei de kroonprinses.