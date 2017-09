Zoals gewoonlijk was het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma. Flikken Rotterdam was goed voor de tweede plek met 1,1 miljoen kijkers. Het journaal trok 1,6 miljoen geïnteresseerden.

Het SBS-programma André Hazes: ik haal alles uit het leven trok vrijdagavond 581.000 kijkers. Vorige week was de reallifesoap van de Amsterdamse zanger en presentator nog goed voor 823.000 kijkers.

De inzamelingsactie voor het door orkaan Irma getroffen eiland bracht ruim 13 miljoen euro op.