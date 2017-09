Frank Masmeijer: gevangenis was bijzonder

„Ik sta nu meer met mijn voeten op de vloer. Ik ben van mijn wolk afgekomen”, zegt Frank. De oud-presentator zegt nu te weten wie zijn echte vrienden zijn. Volgens hem bleken veel mensen toch geen echte vrienden. „Er zijn ook mensen met wie je niet zoveel contact had en die zijn er dan ineens voor je.”

In de gevangenis maakte Frank kennis met een Albanese medegevangene. „Die jongen had een roofoverval gepleegd. Als je de hele tijd met iemand optrekt, krijg je toch een band. Ik leerde hem Engels.” Intussen is het contact alweer verwaterd. „Hij is terug naar zijn land.”

Bijzondere ervaring

Leven in de gevangenis noemt Frank „een bijzondere ervaring”. „Je bent op jezelf aangewezen en je moet alles maar nemen zoals het is.” De echte les die Frank leerde is dat kleine dingen belangrijk zijn. „Zoals vriendschap”, zegt hij zelf. „Je zit in een trein en die gaat maar door, terwijl je geen oog meer hebt voor de belangrijke dingen.”

De golden boy van de NCRV werd in oktober 2014 van zijn bed gelicht in België, op verdenking van de import van ruim 400 kilo cocaïne. De procureur des Konings heeft zeven jaar celstraf geëist. De rechter doet binnenkort uitspraak. Frank zelf ontkent alle aantijgingen.