Edwin Rutten schrikt van beelden ontgroening

De eerste uitzending van het nieuwe seizoen blikt terug op het ontgroeningsincident waarmee het ASC begin jaren zestig wereldwijd in de media belandde. Eerstejaars studenten werden halfnaakt en kaalgeschoren op een krappe, benauwde zolder neergezet terwijl een incontinent varken in dezelfde ruimte zijn uitwerpselen liet lopen. Het tafereel krijgt helemaal een nare lading als iemand roept: „En nu gaan we Dachautje spelen!”

Het Amsterdams Studenten Corps in 1962. Foto: NTR

De zaak kwam naar buiten toen de vader van een afvallige feut een boze brief naar de NRC schreef. In de uitzending van Andere Tijden blikken vier eerstejaars die erbij waren terug op het incident. Onder hen bevinden zich D66-coryfee Gerrit Jan Wolffensperger en Edwin ’Ome Willem’ Rutten.

Scabreuze tekst

„Ik schrik van deze foto”, bekent Rutten in de uitzending als hij wordt geconfronteerd met een van de weinige beelden die van de Dachau-nacht bestaat. „Ik heb het toen natuurlijk ook gezien. Maar dit is niet gering dit.” Hij beklemtoont echter niet alleen maar negatieve herinneringen te hebben aan de groentijd. „Er was ook het groentoneel; dat was meer op voet van gelijkheid”, stelt Rutten. „Ik zong onder meer The Lady is a Tramp, maar dan voorzien van een scabreuze tekst.”

Het voormalige corpslid dat de term Dachautje spelen verzon, meldt via een van de oud-leden die aan het woord komen zich nog steeds diep te schamen voor zijn vondst. Andere Tijden is vanavond om 21.20 uur te zien op NPO2.