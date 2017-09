De Nederlandse serie Van God los kwam voort uit de gelijknamige film, die was geïnspireerd op de gebeurtenissen rond de Bende van Venlo. In de serie wordt elke aflevering een waargebeurde moordzaak gereconstrueerd. Het vierde seizoen gaat maandagavond van start.

„Er zijn meer landen die serieuze interesse hebben”, stelt producent Pieter Kuijpers. „True crime is een heel populair genre. En het concept is kraakhelder en eenvoudig toepasbaar op andere landen. In ieder land zijn vreemde of fascinerende moordzaken te vinden.”

Pedofilie

Het nieuwe seizoen bestaat uit zes afleveringen. De eerste aflevering, die maandagavond wordt uitgezonden, gaat over een vader die zijn zoon beschuldigt van pedofilie. De hoofdrollen worden door Martin van Waardenberg, Henry van Loon en Mr. Polska.

Henry van Loon (l.) en Martin van Waardenberg spelen de hoofdrollen in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Van God los.. Foto: BNNVARA

Het volledige seizoen Van God los 4 is ook te zien op het Nederlands Film Festival, dat woensdag begint.