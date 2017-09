Barry Atsma heeft weer grote rol in BBC-serie

Atsma speelt Christie, de senior partner van een groot advocatenkantoor dat ook veel huwelijkse zaken en scheidingen behandelt en een van de Defoe-advocaten naar zijn bedrijf lokt. Andere grote rollen worden gespeeld door Nicola Walker, Stephen Mangan, Fiona Button en Deborah Findlay.

„De scripts zijn zeldzaam goed”, laat Atsma weten. „Het is hoogwaardig drama met een komisch randje, vol herkenbare situaties. Je probeert je leven in goede banen te leiden, maar de chaos van de liefde kan soms heel verwarrend toeslaan.” De Nederlandse acteur noemt de nieuwe rol „een pittige uitdaging. Ik heb het afgelopen jaar veel op Duitse sets gestaan. Het schakelen naar het Engels is best een uitdaging.”

Emmy Award

The Split telt zes delen en is geschreven door Abi Morgan, die eerder een Primetime Emmy won voor zijn serie The Hour. Naar verwachting is The Split in 2018 op de BBC te zien. Het is nog niet duidelijk of de serie ook in Nederland wordt uitgezonden.

Atsma was de afgelopen jaren al in een flink aantal internationale producties te zien, waaronder BBC-serie Tatau en de actiefilm The Hitman’s Bodyguard die momenteel in de bioscopen draait. In Nederland was de acteur recent te zien in de serie Klem en nam hij onlangs de oorlogsfilm Bankier van het Verzet op.