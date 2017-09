„Ik ben twee jaar lifeguard geweest in mijn schooltijd”, zei Willem-Alexander tot verbazing van de aanwezigen. „En ik mis het wel een beetje als ik dit allemaal zo zie”, voegde hij er tot groot enthousiasme van zijn gehoor aan toe.

Koning Willem-Alexander neemt het jubileumboek ’De redder in nood’ over de geschiedenis van honderd jaar Reddingsbrigade Nederland in ontvangst. Foto: ANP

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was de koning in 1984 en 1985 lifeguard in Zuid-Wales. Hij was vrijwilliger bij de plaatselijke redders van Southerndown Beach. Dat lag in de buurt van de plek waar hij zijn opleiding volgde aan het Atlantic College.

De koning ontmoette op de jubileumdag vrijwillige redders en medewerkers van de Reddingsbrigade. Hij sprak met ze over preventie, waterhulpverlening en de opleiding tot lifeguard.