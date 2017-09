Ex-vrouw Rosie O'Donnell pleegt zelfmoord

Een woordvoerder van Rosie laat namens de comédienne weten: „Ik ben erg verdrietig na het horen van deze verschrikkelijke tragedie. Psychische problemen zijn een ernstig probleem en beïnvloeden vele families. Mijn gedachten en gebeden zijn met Michelles familie, haar vrouw en hun kind.”

Rosie en Michelle begonnen met daten in 2011. Een jaar later gaven ze elkaar het jawoord. Eind 2014 gingen ze uit elkaar, de scheiding werd in 2015 definitief. Hun dochtertje Dakota is inmiddels vier jaar oud.

Michelle werd afgelopen maandag dood in haar huis gevonden. Ze werd 46 jaar.