U2 annuleert concert St. Louis wegens rellen

In de Amerikaanse stad waren eerder op zaterdag rellen uitgebroken nadat een blanke voormalige politieagent was vrijgesproken van moord op een zwarte verdachte. De politie zette traangas en rubberen kogels in tijdens botsingen met de demonstranten.

U2 wilde optreden in de Dome at America's Center, met een capaciteit van 70.000 bezoekers. Mensen die een toegangskaartje hadden gekocht krijgen hun geld terug, meldt Billboard.

Andere concerten in de buurt gaan wel door, waaronder het concert van Ed Sheeran in Scottrade Center op zondagavond.