Eerste filmprijs voor Brimstone

Producent Els Vandevorst was in Oostende om de prijs in ontvangst te nemen. „Wat ben ik trots dat de eerste prijs voor deze film een prijs is in de categorie coproductie, want wat is deze coproductie een enorme ingewikkelde klus geweest. Dan is het mooi om deze te winnen”, zei Vandevorst.

De andere twee genomineerden zijn Layla M en Monk. De western Brimstone van regisseur Martin Koolhoven vertelt over een demonische priester ( Guy Pearce) die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw ( Dakota Fanning). Het is de eerste film van Koolhoven in acht jaar tijd. De western trok in Nederland bijna 200.000 bezoekers en werd inmiddels aan 79 landen verkocht.