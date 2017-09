Onherkenbare Monica Geuze verandert kapsel

Acteur Ferry Doedens plaatste een foto op zijn Instagram waarop ook Monica te zien. Fans reageren geschokt: „Die pony!” en „OMG het is echt!” Geuze zelf heeft nog geen plaatje van haar nieuwe haardracht naar buiten gebracht.

Ferry was samen met Monica en YouTuber Kaj Gorgels in de Mediahaven in Amsterdam voor opnames van de informatieve spelshow Een Goed Stel Hersens, waarin bekende Nederlanders samen hun hersencapaciteit ontdekken. Doedens schrijft ’bende van ellende’ bij zijn foto, terwijl Kaj zich afvraagt „waar de hersens van de kandidaten van vandaag zijn.”

Monica kwam onlangs groot in het nieuws nadat ze zoenend werd gefotografeerd met vlogster Anna Nooshin, voor de cover van LINDA.meiden